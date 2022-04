Honderd jaar De Maere, eerbetoon aan een vluchteling

Dioxaan of dickpics, wees er eens eerlijk over

De onderste steen wil ik graag. In het volle zonlicht op tafel. De onderste steen tegen mooipraterij en andere leugenachtige gedrochten, zoals de verbloemende taal van de directeur van chemiebedrijf Kolb in Delden. Onder zijn bezielende leiding heeft dit bedrijf kankerverwekkende troep in het Twentekanaal laten sijpelen.

27 maart