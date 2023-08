Ik sloeg met mijn hoofd tegen de muur, ik was donders hellig in de kop

HET WOORD Tom van den Berg brengt met zijn favoriete woord een ode aan de anekdote

Het liefst lees of hoor ik anekdotes. Over bijzondere ontmoetingen, over bizarre voorvallen, over hoe de wereld van toeval aan elkaar hangt. En eerlijk is eerlijk, ik vind het heerlijk om tussen collega’s te vertoeven die de ene na de andere sappige anekdote opdissen. Dan leer je een mooie anekdote op waarde te schatten.