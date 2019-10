In de kauwgom van Jaap Stam komt alle ellende van Feyenoord samen

Column Benzine-ongeluk Jaap Scholten was drie weken geleden al

25 oktober Of je nou een winkel opent of een café. Of je nou naar de première van een theaterstuk toewerkt of een tentoonstelling inricht. Of je nou schrijft aan een boek waar een deadline op zit. In al deze gevallen weet je één ding zeker: je bent nooit een week, twee weken of een maand van tevoren klaar. Het is altijd knokken tegen de klok.