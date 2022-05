Laat ‘Zwolle’ zeggen waar we wind moeten vangen

Nederland heeft behoorlijk ambitieuze plannen om af te komen van fossiele energie. Zo willen we al over acht jaar de helft van onze elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Volgens de Regionale Energie Strategie (RES) voor Twente moeten 39 grote windturbines en meer dan 1000 hectare zonnepanelen daarvoor gaan zorgen. Het is typisch Nederlands om de besluitvorming daarover zo ver mogelijk te decentraliseren en in dit geval aan de veertien Twentse gemeenten over te laten.