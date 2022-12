Lezersbrief: ‘Laat Pensioenwet stranden in Eerste Kamer’

Na pakjes­avond is vandaag de grote ruildag

Dit is de dag van het grote ruilen. Een kameraad van mij had eens een zaak met onder andere speelgoed. Het was best redelijke handel, want in die tijd was speelgoed nog volledig analoog. Zelfs de GameBoy was nog niet uitgevonden en dus ging het om kiepwagens, skelters, poppen en sleeën, want toen kenden we nog sneeuw.

6 december