Marike uit Vasse slaakt noodkreet: ‘Overleefde mijn zoon ongeluk om zonder onderwijs thuis te zitten?’

LEZERSBRIEF Lezers schrijven: Uiteinde­lijk kreeg Mariska na veel gedoe 3000 euro cadeau, gewoon gemeen­schaps­geld

Lezeres Mariska Hardeman uit Almelo werd getroffen door het artikel over het werk in de thuiszorg. Het riep bij haar herinneringen op aan de problemen die zij tegen kwam bij de zorg voor haar moeder. Ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ze kan er nog boos over worden.