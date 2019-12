Messi op de zondag brengt het tienergeluk van Bruins terug

column Te huur: een hotelkamer die niet te huren is

4 december Als liefhebber van stedenreizen in het weekend kom ik met enige regelmaat in allerhande hotels terecht. Liefst eenvoudig, want het gaat om de stad, niet om de luxe of andere uitspattingen. Dus graag in het centrum, op loopafstand van het laatste glas IPA of Uerige Alt.