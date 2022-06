Mtb’er als aangeschoten wild

We leven dicht opeengepakt in een land van randsteden, stedenbanden en -gordels. Onze open ruimtes en natuurgebieden zijn keurig afgescheiden van wonen en werken, zichtbaar en toegankelijk. In de ogen van buitenlanders efficiënt ingericht, schoon en georganiseerd. Vergelijk dat maar eens met onze zuiderburen. De Belg wil immers liefst een vrijstaande hoeve bouwen met dubbele garage en vrij achteruitzicht over de Vlaamse Ardennen. Resultaat? Veldbrandstenen boerderijtjes en industrieterreinen in lintbebouwing langs vierbaansbetonwegen. Desondanks kraakt ons paradijsje in al haar voegen.