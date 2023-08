Nadat Billy de bulldog de vuilnisbak heeft geplunderd gaat het helemaal mis

Blijvend verdacht, ook met sluitend alibi

In het 25ste seizoen van Silent Witness, dat in juli op tv was - met de terugkeer van Sam Ryan - maakt de politie gebruik van een revolutionair programma voor de identificatie van verdachten. Het programma stelt - met AI? - uit data en beelden razendsnel messcherpe portretten samen. Geen capuchon ontkomt. Ook bellen met mama helpt niet.