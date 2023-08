‘Omtzigt geschikt om land te leiden? Staar je niet blind op zijn brede kaaklijn’

Tot zover de betrouw­baar­heid van accoun­tants en adviseurs

De rage lijkt voorbij, maar kan zo weer de kop opsteken. De rage om als een vrouw in een hoge positie werd benoemd te zeggen dat een vrouw in een hoge positie werd benoemd. Nooit haar naam, altijd dat het een vrouw is. Maar van iedere man de naam. Kijkersvraag: wie is bestuursvoorzitter van KPMG? Tip: het is een vrouw.