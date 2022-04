Onze toekomst ligt aan de digitale horizon

Het is een interessante vraag, die alle krantenmakers op de hele wereld bezighoudt. Niet alleen nu, met de blik op 2030, maar ook al in 2000 toen we probeerden tien of twintig jaar vooruit te kijken. Wie toen had gezegd dat we in 2022 elke dag ruim twee miljoen kranten drukken in Nederland, die door 4,5 miljoen mensen worden gelezen, was voor gek verklaard.