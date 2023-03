Oorlog roept de vraag op: is overheidsgeld van elastiek?

Een laffe uithaal naar Sigrid

Was ik Kaag en zag ik die zwartgeklede haag van fakkelgeklaag, dan kreeg ik waarschijnlijk ter plekke een knoop in mijn maag en had gedacht: Ja, daahaag?! Ik had me omgedraaid met de opmerking: ‘Dank je de koekoek. Ik bedoel: Ku Klux!’