Ophef om gratie Masmeijer, maar in het recht moet de emotie niet de beslissing dragen

De koning heeft voormalige tv-persoonlijkheid Frank Masmeijer gratie verleend. Hij hoeft het restant van de hem opgelegde gevangenisstraf niet meer uit te zitten. De voorgeschiedenis is breed uitgemeten in de pers. Masmeijer werd door een Belgische rechter veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf wegens onder meer betrokkenheid bij de handel in drugs. Een belangrijk deel van die straf heeft hij in België uitgezeten. Nederland heeft met veel landen verdragen gesloten op basis waarvan het mogelijk is dat Nederlanders een deel van hun straf in ons land mogen uitzitten. Dat gold ook voor Masmeijer.