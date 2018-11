Oranje als middel tegen het chagrijn, werkt dat?

De regeringspartijen willen het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar Nederland halen. Een heel goed plan. Het EK van vorig jaar, waarbij onze voetbalsters in Enschede de Europese titel pakten en de harten veroverden van het Oranjelegioen, smaakt naar meer. Een WK in eigen land kan niet alleen een stimulans zijn voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Het zorgt ook voor een prettige koorts, eensgezindheid en een solidaire sfeer in het land. En daar hebben we dringend behoefte aan.



Oranje is het beste medicijn tegen het chagrijn in ons verdeelde Holland. De heftigheid waarmee we anno 2018 onze discussies in de samenleving voeren, komt de atmosfeer in het land niet ten goede. Ik koester de dag dat Sinterklaas zijn biezen heeft gepakt. Dan zijn we hopelijk voorlopig weer verlost van die treurige toestanden rond ons kinderfeest. Totdat een volgend thema ons weer uiteendrijft. Polarisatie ligt als nooit tevoren op de loer. Behalve als onze sporters de trots in de natie terugbrengen en ons Oranjegevoel kietelen.



Zoals afgelopen week het nieuwe Oranje van Ronald Koeman. De bondscoach verdient alle complimenten voor het huzarenstukje dat hij dit jaar heeft afgeleverd. Koeman heeft het heilige vuur in Oranje weer laten ontbranden. Het cynisme is omgezet in hernieuwde hoop. Razendknap hoe hij met zijn ervaring en vakmanschap het plezier en zelfvertrouwen, de discipline en overtuiging en uiteraard het voetballend vermogen heeft teruggebracht in een elftal, dat kortgeleden nog werd uitgekotst door het kritische legioen.