Sores op WhatsApp: ‘Marit heeft de groep verlaten’

Tanken over de grens bij Poetin

Vraag onder vrienden wat een liter melk kost, een ei, of een brood. En vraag daarna hetzelfde over een liter benzine. Gek, maar als het over brandstof gaat letten veel meer consumenten op de kleintjes. Doe ik ook, hoor. Afgelopen weekend nog in Bocholt E10 getankt voor 1,64 euro per liter. Dat scheelt te veel met 2,01 euro om de hoek in Nederland.

9:10