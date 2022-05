Terug bij af na corona

Hoera, we zijn door de storm heen. Ondanks alles wat zich tegenwoordig afspeelt in de wereld, dringt dat gevoel zich op door het afschalen van de coronamaatregelen. Maar waar ik in coronatijd dacht dat we dit moment zouden vieren alsof we wereldkampioen voetbal waren geworden, of dat we het zouden pakken voor bezinning, lijkt ons bestaan alweer op de ratrace van voor corona.