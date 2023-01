Twentse schrijft open brief aan minister: ‘Doe iets Conny Helder, situatie in ouderenzorg wordt steeds nijpender

Niet alles is mogelijk, maar er blijft genoeg over

Het leuke van januari is dat ik eindelijk toekom aan het versturen van kerstkaarten. Dat lukt mij in december nooit. In december word ik steevast intern opgenomen in het Wilminktheater om samen met vijf andere onnozelaars deel te nemen aan het therapeutische behandelplan getiteld Twentse Eindejaarsconference. Lachen en huilen om de wereldwijde ellende die 2022 heet, werkt louterend.

8 januari