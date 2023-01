Vier tassen vol lege wijnflessen: we hebben ons mateloos laten gaan

Geduld, de deelscoo­ter is bijna voorbij

De markt is heilig in dit land en tijdsgewricht. Met rampzalige gevolgen, ga maar kijken in de zorg. Eén voordeel is er wel: als een initiatief geen succes is, verdwijnt de uitwas ervan vanzelf en zo komt er binnen afzienbare tijd een troosteloos einde aan een van de meest overbodige en hinderlijke ‘diensten’ ooit: de deelscooter.

3 december