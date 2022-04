Volgend jaar sturen we de koning naar Beckum

Het richtings­ge­voel leidt naar de Achterhoek

De Achterhoek is een populairdere streek om in te wonen dan Twente. Moet ons dat verbazen? Niet echt. Aan de goede kant van de IJssel is alles mooi. Wel is de vraag waarom dit zo is. Ik gooi er een suggestie in: omdat in de Achterhoek een centrale stad ontbreekt.

