Wachtwoord: ‘Inclusiviteit’

Alleen het riool heeft nog zicht op corona

Wat niemand wil, wat niemand wil horen, wat niemand wil weten, wat niemand wil erkennen. Een nieuwe golf van coronabesmettingen is bezig zich te vormen. In de verte komt-ie aan. Een eerste schuimvlok verraadt de dynamiek. Hoe hoog de golf wordt, of je er op kunt surfen of dat-ie als een bruisende branding over het strand rolt en dan weer de aftocht blaast, niemand die het weet.

9:30