Wat als het nieuws uit eigen plaats ontbreekt

De waanzin in Berlijn is alweer verdrongen door de orde van de dag

(Vrijdag) Even naar Berlijn, altijd fijn, zeker met de trein. Dit weekend. Tot er een Clio over een trottoir rijdt, een menigte in. Een lerares sterft. Haar klas getraumatiseerd. Veel gewonden, wat een drama. In welke straat? Oh hip, om de hoek bij ons hotel.

13 juni