We praten niet over een paar toeristen die om moeten fietsen, de droogte bedreigt onze hele waterinfrastructuur

God is een subjectie­ve ervaring

Of God bestaat? Dat weten we niet. Daar hebben we geen zekerheid over. Dat God niet bestaat weten we ook niet. Ook daar hebben we geen zekerheid over. Of God wel of niet bestaat is eigenlijk een onzinnige vraag. Want God behoort niet tot de categorie levende wezens, dingen of bijzondere verschijnselen. God is een ervaring, een beleving. Een uiterst subjectieve ervaring. Ieder mens kan die ervaring op verschillende wijze beleven en ondergaan.

5 juli