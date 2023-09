Denzel Dumfries qua statistieken de onbetwiste vedette van Oranje: ‘Ik ben hongerig naar meer’

Denzel Dumfries was met een assist op Wout Weghorst opnieuw belangrijk voor Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Ieren . Sinds de start van vorig jaar is hij statistisch gezien de meest impactvolle speler van het Nederlands elftal.

,,Dat is mooi", reageerde Dumfries toen hij werd geconfronteerd met die cijfers. ,,Ik probeer belangrijk te zijn, maar ik ben vooral trots op de teamprestatie.” Oranje kwam tegen de Ieren al in de vierde minuut op achterstand, na een dramatische start. ,,We zeiden nog zo dat we scherp moesten beginnen. Soms overkomt het je gewoon. Als je zo vroeg op achterstand komt en je draait het nog om naar een overwinning, ben ik daar supertrots op. Dat toont karakter en vechtlust.”

Bij het winnende doelpunt van Oranje was de opstomende rechtsback opnieuw betrokken. Frenkie de Jong stelde Dumfries in staat de bal voor te geven op invaller Wout Weghorst, die goed voor zijn man kwam en, net als donderdag tegen Griekenland, scoorde. ,,Het was een fantastische bal van Frenkie, Wout kwam goed voor zijn man. Het was een doelpunt dat we vaker op deze manier hebben gemaakt, maar dan iets meer vanuit het midden.”

MVP Dumfries

Volgens data van statistiekbureau Gracenote is Dumfries verreweg de meest impactvolle speler van het huidige Nederlands Elftal. De rechtsback was sinds de start van 2022 direct betrokken bij twaalf doelpunten van Oranje. Drie keer scoorde hij zelf, negen keer gaf hij een assist. Cody Gakpo (zeven goals, één assist) en Memphis Depay (zes goals, één assist) volgen op gepaste afstand.

Niet alleen bij Oranje blinkt Dumfries uit, ook bij zijn club Internazionale gaat het hem voor de wind. Het elftal van trainer Simone Inzaghi won de eerste drie competitiewedstrijden en kreeg nog geen enkel doelpunt tegen. ,,Vorig jaar was mijn start niet zo goed. Ik heb voor mezelf gezegd dat ik het seizoen anders wilde beginnen en stabieler wilde worden. Ik ben hongerig naar meer, daar ligt mijn focus”, aldus Dumfries.

Balans in Oranje

De oud-PSV’er denkt dat de spelers van het huidige Nederlands elftal elkaar goed aanvullen. ,,We hebben veel jongens met kwaliteit aan de bal. Niet iedereen heeft dezelfde karaktereigenschappen als voetballer. Als je een goede balans hebt, een goede mix, kun je als team succesvol zijn”, aldus Dumfries, die zijn waardering uitsprak voor Weghorst. ,,Met één type voetballer red je het ook niet. Wout is belangrijk voor ons, ook met zijn energie en doen en laten. Het is lekker dat we deze zes punten nu binnen hebben. Nu moeten we het de komende periode afmaken en ons plaatsen voor het EK.”

