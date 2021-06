Geëmotioneerde Weghorst: ‘Ik stond op met gevoel dat dit een speciale dag zou worden’

VideoEen prachtig moment in de loopbaan van Wout Weghorst: de spits van VfL Wolfsburg heeft vandaag in het ‘uitzwaaiduel’ met Georgië zijn eerste interlandgoal voor het Nederlands elftal gemaakt. En dat deed hem bijzonder veel.

Weghorst had vanochtend al een voorgevoel. ,,Soms sta je op dat het een speciale dag gaat worden. Dat is nu makkelijk zeggen, maar dat had ik echt’’, aldus de spits tegenover de NOS.



Van de 28-jarige Weghorst is bekend dat hij het een enorme eer vindt om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. Ondanks zijn goede prestaties in de Bundesliga (waar hij afgelopen seizoen goed was voor twintig goals) leek hij deze zomer echter toe te moeten kijken: bondscoach Frank de Boer riep hem lang niet altijd op voor Oranje. Desondanks zit Weghorst nu toch bij de EK-selectie.



Scoren deed hij in zijn eerste vijf interlands (invalbeurten tegen Engeland, Slowakije, Italië en Estland én in de basis tegen Schotland) nog niet, maar zondag was het wél raak. Niet lang na rust kreeg hij tegen Georgië een prima steekpassje van Memphis Depay, waarna hij de 2-0 liet aantekenen. Dat vierde hij bijzonder uitbundig, meerdere keren schreeuwde hij van vreugde, terwijl hij ook geëmotioneerd naar de tribune keek, ongetwijfeld richting zijn vrienden en/of familieleden.

Dat het voor de man uit Borne juist in Enschede gebeurde was extra mooi. ,,Het is het stadion waar ik als kleine jongen kwam, familie en fans op de tribunes. Mooi.’’

Over de treffer zei hij: ,,Het was een perfecte bal van Memphis, met een perfecte snelheid. Ik maak deze loopactie altijd, dat weet Memphis. Ik sta er om deze ballen af te maken. Het was in deze wedstrijd een belangrijke goal, het gaat niet om mij dat ik mijn eerste goal maak. We waren er allemaal erop gebrand om een goed resultaat neer te zetten.’’

Volgens Weghorst krijgen de spelers steeds meer vat op de manier waarop bondscoach Frank de Boer wil spelen met Oranje. ,,We hebben een relatief nieuw systeem opgepakt en daar hebben we even aan moeten wennen. Maar we trainen er veel op en kijken er ook kritisch naar wat beter kan. We zijn ons heel erg bewust van de dingen waarmee we bezig zijn. Het ging echt al stukken beter dan tegen Schotland.”

