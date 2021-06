Jasper Cillessen mist EK na positieve coronatest: ‘We weten niet hoelang het gaat duren’

AZ-keeper Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf heden deel uit van de officiële EK-selectie. Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax) zijn de twee andere doelmannen in de definitieve selectie van Oranje voor het EK.



Frank de Boer: ,,Ik heb Jasper vanochtend op de hoogte gesteld van mijn beslissing. Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper. Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer 100% fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind.”