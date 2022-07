Willen we de problemen van de huisartsen echt oplossen, dan ontkomen we er niet aan om het systeem te veranderen

Coronavi­rus: balans zoeken tussen risico’s accepteren en vermijden

De griepepidemie was laat dit jaar en mild. Dat levert weliswaar een paar duizend doden op, maar geen bijzondere aandacht in media en beleid. Nu is er een nieuwe variant van het virus dat zich over de wereld verspreidt en ook in ons land is aangekomen.

2 maart