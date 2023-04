Angelique Kunst over de saga Sanderink: ‘Ik weet niet wanneer dit ophoudt’

podcast de ballen verstand ‘Laten we kappen met paniekvoet­bal bij Heracles en bij FC Twente denken ze ook al als de nummer vier’

ENSCHEDE/ALMELO - Het is alweer een tijdje geleden dat de buit van de Twentse clubs zes punten bedroeg in een weekend. Zaterdag was dat eindelijk weer eens het geval. In de Podcast De Ballen Verstand gaan Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde in op de overwinningen en wat ze allemaal tegenkwamen in de stadions.