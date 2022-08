Beluister hier aflevering 4 van ‘In de ban van Rian’: De hacker en de oud-minister

Eindejaarspodcast Bert Janssen over rubriek In Herinne­ring: ‘Als je goed luistert, schuilt in iedereen een mooi levensver­haal’

Het is één van de best gelezen rubrieken bij Tubantia: In Herinnering. Auteur Bert Janssen begon bijna negen jaar geleden met de rubriek. Dit jaar schreef hij meer dan 30 afleveringen. „Als je goed luistert, schuilt in ieder mens een mooi levensverhaal.”

27 december