Ouder echtpaar jaren uitgebuit door ‘The Puppet Master’ & rechters gewraakt in Twents liquidatieproces

Tubantia Crime PodcastENSCHEDE - De advocaat van Marcus T. heeft de rechters in het Twents liquidatieproces gewraakt. De wrakingskamer doet daar over twee weken uitspraak over. Dat meldt misdaadverslaggever Erwin Waanders in de nieuwe Tubantia Crime Podcast. Collega Maarten Schoon kwam een zaak tegen die sterkt lijkt op de Netflix-serie ‘The Puppetmaster’. En er is nieuws over de spraakmakende zaak ‘Beckum’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In het Twents liquidatieproces, dat uit veiligheidsoverwegingen in de beveiligde rechtbank op Schiphol plaatsvindt, staan Simo D. en Marcus T. terecht voor verschillende liquidaties - of pogingen daartoe - in Twente. Advocaat Sander Janssen heeft in dit proces nu de rechters gewraakt. Maar dat is volgens Erwin niet de enige update uit het proces. „Beide hoofdverdachten wijzen naar elkaar", vertelt Erwin. Het woord slangenkuil is zelfs gevallen.

Vakantieparken en hotels

Maarten zag bij een proformazitting een zaak die veel gelijkenissen kent met de Netflix-serie ‘The Puppet Master’. Een serie waarin iemand zich voordoet als spion of iemand van de geheime dienst. „Op die manier heeft hij volgens het openbaar ministerie jarenlang een ouder echtpaar uitgebuit", vertelt Maarten. „Dit is echt een heel bijzonder verhaal.” De 67-jarige verdachte was, net als zijn advocaat, niet aanwezig bij de zitting.

Verder bespreken de heren updates in de zaak Daan Mellée en komt Bas V. ter sprake. Hij Hij wordt schuldig geacht aan het plaatsen van opruiende teksten in de groep ‘Boeren in Opstand’ (OVV) in de berichtendienst Telegram. De rechtbank tilt zwaar aan zijn woorden die hij eind juni plaatste. Hij riep onder andere dat het ‘complete oorlog met Den Haag moet worden’.

De zaak Beckum

Tot slot is er aandacht voor de spraakmakende zaak ‘Beckum'. Op 23 augustus is het 25 jaar geleden dat Alouis en Trudy Meijerink in hun woning werden aangevallen. Alouis overleed ruim vier weken later in het ziekenhuis. Deze inmiddels cold case is nog altijd niet opgelost. In een serie van vier verhalen en een speciale podcastserie besteed Tubantia binnenkort aandacht aan de zaak. „We gaan in op alle facetten van de zaak", zegt Erwin.

Ook is er rol weggelegd voor de lezers en luisteraars, voegt Maarten toe. „De politie is er van overtuigd dat er mensen zijn die meer weten", vertelt Maarten. Volgens Erwin zijn er personen die ten tijde van de mishandeling niet durfden te praten, maar dat nu mogelijk wel kunnen of willen.

Eind september weer terug De komende weken verschijnt er geen Tubantia Crime Podcast. Eind september is de podcast weer terug. Heb jij vragen of opmerkingen of tips voor de heren? Stuur ze dan naar podcast@tubantia.nl. We gaan vertrouwelijk met jouw informatie om.