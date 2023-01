‘Verdachte van schietincident in Enschede was getuige in zaak viervoudige moord’

Eindejaarspodcast Kelly Adams interview­de als eerste journalist Omtzigt na zijn burn-out: ‘Druk om het goed te doen was hoog’

Hij was dit voorjaar de meest besproken man in Den Haag. Pieter Omtzigt zat met een burn-out thuis, maar door de kwestie ‘functie elders’, de crisis binnen het CDA en de latere breuk met die partij was hij continu in het nieuws. Kelly Adams, verslaggever van Tubantia, was de eerste journalist die hem weer sprak. „Je weet dat heel veel mensen het gaan lezen. Dan wil je het wel goed doen.”

28 december