Acht leden kabinet maken volgende maand excuses slavernijverleden

Tweede Kamer geneert zich over uit de hand gelopen ruzie rond onderzoek naar Khadija Arib

Partijen in de Tweede Kamer generen zich over de manier waarop er is omgegaan met het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Vrijdagavond stapte de hele ambtelijke top van de Kamer op omdat ze zich niet meer veilig voelt.

12 november