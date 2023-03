Advies aan kabinet: Extra belasting op vlees en zuivel

De commissie is vorig jaar door het kabinet ingesteld om met aanbevelingen te komen over wat er allemaal nog aan extra’s moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen die het kabinet zichzelf heeft gesteld. Afgesproken is dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent is teruggebracht, het streven is 60 procent. In 2050 moet ons land helemaal ‘klimaatneutraal’ zijn.

Lees ook PREMIUM Een beproefde Haagse truc: dingen eisen waarvan je vooraf weet dat ze er toch wel komen

Om die doelen te halen is al het nodige afgesproken in het regeerakkoord, maar eerder concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving al dat dat niet genoeg is. Hoeveel meer er extra moest gebeuren, was onduidelijk. Daarover moest deze commissie onder leiding van AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest duidelijkheid geven.

Aanschafbelasting

Volgens Van Geest moeten er ‘pijnlijke keuzes’ worden gemaakt. Er moet de komende jaren bovenop alle bestaande plannen nog 22 megaton CO2 minder worden uitgestoten. Ter vergelijking: dat is ongeveer nog meer dan in 2020 door alle huizen werd uitgestoten bij het stoken van gas. De commissie stelt voor de pijn over de verschillende sectoren in de samenleving te verdelen. Zo adviseert ze om fabrieken meer te laten betalen voor de CO2 die ze uitstoten en om het mes verder in de veestapel te zetten.

Maar ook het gedrag van burgers moet worden veranderd, vindt de commissie. Het eten van vlees en zuivel moet worden ontmoedigd. De glastuinbouw moet worden ‘beprijsd', waardoor mogelijk groenten uit de kas duurder worden. En wie in een benzineauto rijdt moet ook meer betalen, zodat het aantrekkelijker wordt om over te stappen op een elektrische auto. Zo adviseert de commissie om de aanschafbelasting te verhogen en bij de voorgenomen invoering van rekeningrijden de ritprijs voor benzinewagens te verhogen.

Scherpe keuzes

De voorstellen uit het rapport ‘verhogen de kosten voor burgers en bedrijven en vragen om aanpassingen’, stelt de commissie. Met de extra belastingen die worden geheven, zouden de ‘negatieve gevolgen’ voor kwetsbare groepen in de samenleving kunnen worden ‘verzacht’.

Volgens Van Geest moeten er ‘scherpe keuzes’ worden gemaakt, waarbij moet worden gelet op ‘uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid'. Maar, schrijft ze, Nederland zal er over een paar jaar ‘radicaal anders uitzien'. ,,De Nederlandse voetafdruk is te groot, of het nu de productie of de consumptie betreft.’’ Volgens haar kunnen we ‘niet langer profiteren van fossiele brandstoffen’. Omdat Nederland een ‘laaggelegen delta’ is, is de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan volgens haar groot.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) laat in een eerste reactie weten dat er ‘extra stappen’ moeten worden gezet. Hij noemt de aanpak van klimaatverandering ‘ontzettend urgent’. ,,Keuzes die wij in de komende jaren maken, bepalen of wij een vervuilde óf een schone planeet doorgeven aan volgende generaties.’’ De komende weken buigt het kabinet zich over het rapport. Eind mei moet er een besluit liggen hoe het kabinet de extra CO2-uitstoot wil verminderen. Of het alle voorstellen van de commissie overneemt, is de vraag. Een vlees- en zuiveltaks ligt uiterst gevoelig bij regeringspartijen VVD en CDA.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: