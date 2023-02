Advocaat van Akyol: ‘Atilla heeft dat plan voor die nachtontheffingen niet verzonnen. Dat is een fabeltje’

Na de aanklacht van het OM vorige week over criminele vriendjespolitiek bepleiten alle advocaten van de verdachten deze week vrijspraak. De verdedigingslijn luidt consequent: er was geen strafbare vriendjespolitiek met een select clubje partijsponsoren, zoals het OM claimt.

Atilla Akyol is al jaren betrokken bij de lokale partij die hij in 2018 sponsort met 40.000 euro. De toenmalige eigenaar van Zalencentrum Opera hoeft geen relatie te kopen met Richard de Mos, de partijleider van Hart voor Den Haag.. Die had hij al lang, zegt zijn advocaat Arthur van der Biezen. Net als De Mos al jaren ijverde voor een nachtontheffing voor de Opera en andere zalencentra.

De raadsman richt zijn pijlen op de visie van het OM die de donatie van Akyol ziet als corruptie, als een middel om die nachtvergunning en andere wederdiensten te verkrijgen. Als crimineel plan dus.

Fabeltje

Maar dat plan kwam helemaal niet van Akyol, betoogt Van der Biezen.. Al in 2004 concludeert de gemeente dat het imago van Den Haag als uitgaansstad zwak is. Er is een gebrek aan grote zalen in het centrum. Het zou goed zijn om partijen samen te brengen uit de uitgaansindustrie, heet het in een gemeentelijk document.,,Dat is wat De Mos jaren later doet”, zegt Van der Biezen.

In een deskundigenrapport uit 2009 blijkt dat er buiten het centrum veel feestzalen zijn en dat er zelfs sprake is van overaanbod. Er is kortom geen ruimte voor uitbreiding. Ook wordt er in het onderzoek gesproken over de grote Turkse en Hindoestaanse trouwpartijen en feesten met 300 tot 1000 bezoekers.

Dat het besluit voor vijf nachtvergunningen voor zalen met een capaciteit van 1000 bezoekers.geheel uit de koker komt van De Mos is dus onzin, zegt de advocaat van Akyol. Net als het idee dat De Mos en Akyol uit criminele motieven concurrentie voor het zalencentrum probeerden tegen te houden. Ook dat was volgens experts in 2009 al nodig vanwege het overaanbod aan grote zalen.

,,Atilla heeft dit niet allemaal verzonnen. Dit zogenoemde plan van het Openbaar Ministerie is een fabeltje”, zegt Van der Biezen. ,,Het beleid vindt zijn oorsprong in het verleden. Wethouder Richard de Mos heeft dat gewoon uitgevoerd”.

Ziekelijk

Justitie ziet er wel degelijk corruptie in. De aanklager wees al eerder op de verklaring van een Haagse ambtenaar dat De Mos sterke druk uitoefende om een criterium uit de regeling weg te laten die nadelig was voor De Opera. Daarna kon een horecazaak met huizen binnen tweehonderd meter alsnog een nachtontheffing krijgen.

Bovendien tipte De Mos zijn vriend en partijsponsor even voordat de nachtvergunningen volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ officieel bij de gemeente konden worden aangevraagd. Dat er niet meer zaken een ontheffing aanvroegen dan er vergunningen waren, doet daar volgens het Openbaar Ministerie niets van af.

Pijnlijk zijn ook de vele mails en appjes van broer Ernst Akyol die onder meer stelt dat de Akyols de plek van zijn partner Nino Davituliani in de Haagse gemeenteraad voor 30.000 euro gekocht hadden. Maar Ernst Akyol lijdt volgens een door de verdediging ingeschakelde psychiater (mogelijk) aan pseudologica fantastica, ofwel ziekelijke vorm van liegen.

In de luwte

Vastgoedverdachte Dennis Buis met de haren bij corruptieaffaire gesleept, meent zijn advocaat deze morgen. Hij was wel een van de grootste donateurs van Groep De Mos, maar zou nooit iets teruggevraagd hebben, laat staan teruggekregen.

Opnieuw is het Openbaar Ministerie de gebeten hond, omdat ze volgens advocaat Teurlings te willekeurig geknipt en geplakt heeft uit e-mails, telefoontjes en WhatsApp-berichten. Zo zat Buis bijvoorbeeld helemaal niet te wachten op nauwe contacten met politici. De passage [...] ‘wij blijven lekker in de luwte’ zou volgens het OM erop duiden dat Buis en Jansen na hun donaties heimelijk invloed wilden uitoefenen.

Stap 1

Maar daarna appte Buis nog meer berichten naar Jansen: ‘Meedenken prima, maar verder niet’ en ‘Veel te ingewikkeld’. Bovendien las Buis de talloze, vaak ellenlange mails van Jansen niet of nauwelijks. ,,Hij las ‘Beste Dennis’ en de laatste zin.” Als hij dan antwoordde, deed hij dat kort. ‘Hehehe’, ‘Uiteraard’ of ‘Stap 1’.

Ook de opmerking ‘Nu cashen’ die Buis na de grote verkiezingswinst van Groep De Mos in 2018 maakte, zou het OM verkeerd opgevat hebben. Buis bedoelde daarmee niet dat er nu geld binnen geharkt kon worden, maar dat verkiezingsbeloftes verzilverd konden worden.

Quote Je kan alleen maar in een vervelende positie komen waar je geen extra zieltjes mee wint

Dat Buis invloed had willen uitoefenen op het woonbeleid om er zelf beter van te worden, klopt volgens de advocaat evenmin. Een bericht van Edwin Jansen aan De Mos: ‘Net met Dennis gesproken. We denken achteraf toch dat het niet slim is om het verbod op splitsen op te gooien. Je kan alleen maar in een vervelende positie komen waar je geen extra zieltjes mee wint.’

Gisteren en eergisteren betoogden de andere advocaten ook al dat wat het OM als corruptie en een criminele organisatie beschouwt, slechts ombudspolitiek voor Jan en alleman was. Plannen van partijdonateurs werden soms overgenomen, maar louter als het een goed idee was voor de héle stad. De giften aan de partij waren geen steekpenningen. En van privéverrijking is geen sprake geweest, stelde De Mos’ advocaat Peter Plasman dinsdag: ,,Als je corrupt bent en je hebt toegang tot zoveel geld van mensen die blijkbaar bereid zijn om je om te kopen: dan klopt er iets niet als dat niet gebeurt. Dat laat zien dat De Mos helemaal geen corrupte intenties heeft.”

Ook zij zullen proberen te onderbouwen waarom de aanklagers op een dood spoor zitten. De grote hoeveelheden - volgens het OM belastende - appjes en telefoontaps van de verdachten moeten ‘voorzichtig’ gewogen worden, vinden de advocaten, die stellen dat de teksten vaak passen in de categorie grootspraak, met een onorthodoxe aanpak en een flinke portie ‘Haagse bluf’. Het OM tilt juist zwaar aan uitspraken en berichten die een innige verstrengeling ademen tussen politici en partijsponsoren. Justitie ziet een corrupte samenwerking in de berg e-mails, taps en appjes.

Maar Plasman en de andere advocaten schetsen in de rechtszaal een beeld van hun cliënten als slachtoffers, in plaats van daders. De politici en ondernemers lijken gedupeerd door een ‘politiek proces’, de verdenking van ‘criminele organisatie’ is daarbij onnodig schadelijk en brak onderbouwd door justitie. De rechtbank lijkt wel oor te hebben voor de kritiek op de verdenking rond de 'criminele organisatie'.

Donderdag reageren OM en advocaten nog één keer op elkaar en is het laatste woord nog aan de verdachten. Op zijn vroegst medio maart doet de rechter uitspraak.

