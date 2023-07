Altijd weer asiel: de weeffout in deze coalitie

Lili en Howick

VVD, D66, CDA en ChristenUnie denken principieel anders over migratie en asiel. Simpel gesteld willen VVD en CDA strengere asielregels en D66 en ChristenUnie hameren juist op goede opvang. Ook over arbeidsmigratie denken ze anders. Daar staan ChristenUnie en CDA eerder tegenover VVD en D66. En dat is in al die jaren dat ze samenwerken amper veranderd.



Ook tijdens het vorige kabinet, toen ze ook met zijn vieren een coalitie vormden, leidde dat regelmatig tot spanningen. Zo liep begin 2019 de spanning hoog op over het kinderpardon, na ophef over de Armeense kinderen Lili en Howick. CDA, D66 en ChristenUnie dwongen de VVD in te stemmen met een een ruimere regeling. De VVD kreeg in ruil dat de staatssecretaris voor Asiel voortaan geen uitzonderingen meer mocht maken voor ‘schrijnende gevallen’. Dat doet nu een commissie.



Het elastiekje dat de coalitie bijeen moest houden werd weliswaar opgerekt, maar kon nog wel wat hebben. Maar elk elastiekje breekt als het té ver moet worden uitgerekt. Afspraken die wél konden worden gemaakt over strenger asielbeleid werden of door de rechter van tafel geveegd of om een andere reden geen praktijk.



Zo werd in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken dat de tijdelijke asielstatus van vijf naar drie jaar zou gaan. Het is nog steeds vijf. En een afspraak uit augustus 2022 om gemeenten wettelijk te dwingen asielzoekers op te vangen wordt zó getraineerd, dat het parlement er nog steeds niet over heeft gestemd.