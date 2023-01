Apps en telefoontaps bieden onthullende blik in wereld Richard de Mos: ‘We hebben het echt slim gespeeld’

Hoekstra ontbiedt opnieuw ambassa­deur van Iran vanwege executie

De ambassadeur van Iran in Den Haag is opnieuw op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reden hiervoor was de executie dit weekeinde van de Brits-Iraanse oud-politicus Alireza Akbari, zei minister Wopke Hoekstra maandag.

16 januari