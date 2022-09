Arib wil niet meewerken aan ‘schijnonderzoek’: ‘Dit is een afrekening’

met VideoVoormalig Kamervoorzitter Khadija Arib peinst er niet over mee te werken aan het onderzoek dat het huidige dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer naar haar laat doen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp verwerpt beschuldigingen dat zij haar voorganger Khadija Arib hiermee ‘ een dolk in de rug steekt ’. ,,Ik snap alle emoties, maar dit werp ik verre van mij.”

Bergkamp (D66) gaf vanochtend een korte toelichting op het externe, onafhankelijke onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Arib (PvdA), waar het bestuur van de Tweede Kamer gisteren toe besloot. Het nieuws lekte gisteren via NRC uit; Arib wist toen van niets. Zij stelde na vragen van deze site dat Bergkamp de hand heeft in het aangekondigde onderzoek.

Bergkamp bestrijdt dat. ,,Gisteren heeft het presidium (bestuur van de Tweede Kamer, red.) unaniem besloten om een extern onafhankelijk onderzoek in te stellen.” In dat bestuur van de Kamer zit ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, fractiegenoot van Arib.

Anonieme brieven

Twee ‘anonieme brieven die we hebben ontvangen’ vormen de aanleiding van het onderzoek. De klagers klommen afgelopen juli in de pen nadat Arib werd verkozen tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona, die moet een parlementaire enquête voorbereiden naar het coronabeleid. De klagers voelden zich geroepen hun ervaringen uit het verleden te delen nu Arib opnieuw een leidinggevende functie in de Kamer ging bekleden. Wat er in die brieven staat, wil Bergkamp niet zeggen. ,,Het valt me zwaar dit te doen.” Als werkgever stelt Bergkamp wel een verantwoordelijkheid te hebben om de kwestie te onderzoeken.

Volgens Bergkamp is het presidium ‘niet over één nacht ijs gegaan’. De kwestie speelde al ‘vóór Prinsjesdag’, stelde zij. ,,Toen hebben we advies gevraagd aan de landsadvocaat.” Die adviseerde de Tweede Kamer ‘dringend’ onderzoek te doen, aldus Bergkamp. Het presidium besloot daar gisteren toe, ’s avonds lekte het besluit uit.

Bergkamp erkent dat er toen nog geen overleg met Arib was geweest. ,,Meteen na het presidium is geprobeerd een overleg te plannen, maar dat kwam niet uit.” Bergkamp zei gisteravond en vanochtend nieuwe pogingen te hebben ondernomen. ,,Er staat nu een overleguitnodiging voor vanavond.” Ze zei te hopen dat Arib op die uitnodiging ingaat.

Volledig scherm Khadija Arib (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) tijdens het debat waarin vorig jaar werd gestemd over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. © ANP/Remko de Waal Arib laat echter weten dat ze niet met Bergkamp in gesprek gaat en evenmin meewerkt aan het onderzoek. ,,Het is geen onderzoek”, zegt ze ,,het is een politieke afrekening, waarbij ik met terugwerkende kracht een soort functioneringsgesprek moet voeren. Een circus.” Ook het feit dat erover is gelekt, ervaart ze als een ‘politieke dolksteek’ van Bergkamp.

Bergkamp zocht gisteravond contact met de medewerker van Arib om in gesprek met haar te treden, maar wilde niet vertellen waar het over zou gaan. Arib is nu ook niet van plan in gesprek te gaan met Bergkamp. Ze zou daar alleen op in zijn gegaan als de uitnodiging tot een gesprek eerder was gekomen, aldus het PvdA-Kamerlid.

Onder vuur

De voorzitter van de ondernemingsraad in de Tweede Kamer zegt tegen de NOS de klachten over grensoverschrijdend gedrag eerder te hebben gehoord. ,,Ik herken de signalen”, zegt voorzitter Michel Meerts. ,,Bij ons is meerdere malen aangekaart dat mensen leden onder dit management.” Volgens hem is dat een van de redenen waarom er nu al onderzoek wordt gedaan naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer.

Het aangekondigde onderzoek komt op een saillant moment: Kamervoorzitter Bergkamp, die de voorzittershamer vorig jaar overnam van Arib, lag vorige week nog onder vuur omdat zij het debat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen volgens critici strakker had moeten handhaven. Uiteindelijk liep het voltallige kabinet weg uit het debat na aantijgingen van FvD-leider Thierry Baudet in de richting van minister Sigrid Kaag (Financiën, D66). Juist vandaag staat er een debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer gepland.

Arib ziet vooralsnog geen reden om (tijdelijk) te stoppen als Kamerlid noch als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over corona moet voorbereiden. Of ze ook denkt aan stappen tegen Bergkamp, wil ze nog niet kwijt.

