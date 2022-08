Asieldeal maakt niemand écht blij: ‘Pijnlijk’

Met de asieldeal van het kabinet is niemand écht blij: de coalitiepartijen zijn immers tot een compromis gekomen en vanuit de oppositie klinkt ook felle kritiek.

Het kabinet kwam, na maanden van chaos rond aanmeldcentrum Ter Apel, gistermiddag met een deal die soelaas moet gaan bieden. Enerzijds worden gezinsherenigingen vertraagd, anderzijds komt er z’n 740 miljoen euro voor flexwoningen en opvang. Maar coalitiepartijen VVD en ChristenUnie, bijvoorbeeld, lichten de voor hun gunstige delen van de afspraken vooral uit. De strengere onderdelen, zoals het pauzeren van gezinshereniging, is voor de VVD een overwinning, terwijl de ChristenUnie blij is met kleinschaliger opvang.

Dat er 1250 vluchtelingen elders in Europa geplaatst gaan worden in plaats van in ons land, is nog zo’n voorbeeld: de VVD spreekt van minder instroom, ChristenUnie noemt het ‘pijnlijk’.

Het CDA noemt de maatregelen ‘noodzakelijk om de opvang op orde te brengen en de grip op migratie terug te krijgen’, aldus CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik. ,,We hebben een puinhoop van onze asielopvang gemaakt. Goed dat het kabinet nu structurele en noodoplossingen biedt”, zegt D66’er Anne-Marijke Podt.

De VVD laat weten er ‘streng op toe te zien’ of de maatregelen voldoende zijn om de asielcrisis op te lossen. Hoewel het kabinet nog doorwerkt aan een wet om gemeenten, zoals in Tubbergen is gedaan, te dwingen asielzoekers op te vangen, wil de VVD daar vanaf, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

Gemengde gevoelens

De ChristenUnie blijft naar eigen zeggen met ‘gemengde gevoelens’ achter over de maatregelen, schrijft CU-Tweede Kamerlid Don Ceder in een blog op de partijsite. Vooral de aanscherpingen rondom gezinshereniging (nareizigers) liggen bij de partij moeilijk. De Kamerfractie staat wel achter een aantal andere maatregelen, zoals die voor Ter Apel. ‘Ik hoop dat we die voor Nederland beschamende situatie dan ook binnenkort niet meer zien en nooit meer zien.’

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) tijdens een debat. Hij heeft geen goed woord over voor de asieldeal. © ANP

Vanuit de oppositie klinkt vooral kritiek over het pakket. GroenLinks vindt dat de rechten van vluchtelingen verder worden ingeperkt. Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek noemt het ‘ontzettend wrang’ dat er door ‘bewust beleid’ van het kabinet een asielcrisis ontstaat, en het kabinet als ‘oplossing’ de asielinstroom gaat inperken en gezinshereniging moeilijker gaat maken.

Asielstop niet mogelijk

PVV, Groep Van Haga en JA21 vinden de plannen niet ver genoeg gaan. De drie fracties pleiten al langer voor een asielstop. Maar dat is niet mogelijk, zei premier Mark Rutte vrijdag. ,,Een asielstop kan niet. Dan moeten we uit de Europese Unie stappen, dat gaat niet.”

Het steekt PVV-leider Geert Wilders ook dat er meer huurwoningen naar statushouders gaan. Het percentage huurhuizen dat voor hen beschikbaar komt wordt tijdelijk opgeschroefd van 8 naar 12 procent. Er zullen ook meer flexwoningen worden gebouwd, een derde daarvan gaat naar statushouders, twee derde gaat naar andere woningzoekenden. Daarmee is het aandeel dat naar mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, veel hoger dan normaal. Normaliter gaat volgens het kabinet zo’n 5 à 10 procent van de woningen naar statushouders.

Diefstal van huizen en geld

Volgens minister voor Wonen Hugo de Jonge is dat te rechtvaardigen. ,,Anders moet je iedere week één of twee nieuwe azc’s (asielzoekerscentra) openen.’’

Volledig scherm Premier Rutte staat de pers te woord na afloop van de ministerraad. © ANP Wilders noemt dat echter ‘smerige diefstal van onze huizen en ons geld’. ‘Voor al die profiteurs en klaplopers. Nu heb je Nederlanders echt in hun ziel geraakt, dit zullen we je nooit vergeven’, schrijft hij op Twitter aan Rutte.

Ook vanuit de uitvoeringsinstanties klinkt kritiek. VluchtelingenWerk Nederland wijst op de smerige toiletten en het gebrek aan hygiëne op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat moet uiterlijk 10 september leeg zijn, maar heeft dat volgt dus op weken van chaos. VluchtelingenWerk Nederland snapt niet waarom nu pas ingegrepen wordt. ,,Ik ben er met enige regelmaat en het is daar ook gewoon vies, vuil en onverantwoord,” zei bestuursvoorzitter Frank Candel in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem is de inspectiedienst van het ministerie eerder in Ter Apel geweest en dus snapt hij niet waarom nu pas wordt ingegrepen.

Vrijdagavond werden nog honderden asielzoekers geëvacueerd en naar andere locaties gebracht. Toch sliepen nog enkele honderden buiten, zij waren bang om weg te gaan uit vrees dat hun aanvraag dan later wordt behandeld.

