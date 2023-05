Asieldiscussie in kabinet duurt nog ‘aantal weken’ voort

Er is volgens hem geen deadline, want ‘het proces loopt intern nog’. Tegelijkertijd maakte Rutte geen geheim van de verschillen tussen de kabinetspartijen. Volgens VVD en CDA is de instroom te hoog en moet de komst van asielzoekers naar Nederland worden ontmoedigd, maar D66 en ChristenUnie kijken daar heel anders tegenaan. Voor de korte termijn is er geen oplossing, erkent Rutte. ,,Iedereen ziet dat het vastloopt in het onderwijs, de woningnood, het draagvlak voor opvang. Dat is objectief vast te stellen. Maar het heeft geen zin elkaar de hersens in te slaan over de vraag of je de instroom te hoog vindt. We moeten voorkomen dat er weer mensen in het gras komen te liggen in Ter Apel.” Dat dit gaat gebeuren, kan Rutte trouwens niet uitsluiten. ,,Dat kunnen we helaas niet garanderen.”