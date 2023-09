BBB wijst Mona Keijzer aan als premierskandidaat, ook oorlogsheld Gijs Tuinman hoog op BBB-lijst

BBB-leider Caroline van der Plas presenteert vrijdagmiddag de nieuwe namen. Keijzer komt als premierskandidaat op nummer twee op de kandidatenlijst van BBB. Haar kandidaatschap is opvallend, vooral omdat ze tot een maand geleden nog lid was van het CDA. Keijzer zette zich jaren in voor de christendemocraten op gemeenteniveau, waarna ze van 2012 tot 2017 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer was. In 2017 kreeg de Volendamse een plek in kabinet-Rutte III als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Keijzer raakte in opspraak toen ze zich in 2021 openlijk uitsprak tegen het coronabeleid van het kabinet. Op 26 september 2021 keerde Keijzer zich tegen het coronatoegangsbewijs met de woorden ‘ik kan het niet meer logisch uitleggen’ in een interview met De Telegraaf. Keijzer werd hierna gevraagd op te stappen, omdat een kabinetslid zich niet openlijk kritisch tegen eigen beleid hoort te uiten. Dit weigerde ze, waarna premier Mark Rutte besloot Keijzer bij de koning voor te dragen voor onmiddellijk ontslag.

Ze bleef lid van het CDA, tot ze een maand geleden deelde uit de partij te stappen. De verhoudingen tussen de partijtop leken verbeterd - ze schreef mee aan het CDA-programma voor de Europese verkiezingen komend voorjaar - maar een interne lobby voor de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als mogelijke nieuwe partijleider zou totaal verkeerd gevallen zijn. Bruls was als voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters een van de boegbeelden van het Nederlandse coronabeleid, terwijl Keijzer juist een van de grootste criticasters was.

Ook oorlogsheld Gijs Tuinman hoog op BBB-lijst

De partij van Van der Plas heeft in één klap vier Tweede Kamerzetels omdat PVV’er Lilian Helder, Nicki Pouw-Verweij en Derk-Jan Eppink (beiden JA21) direct overstappen naar de partij van Van der Plas.

Behalve Keijzer en de overstappers komt ook oorlogsheld Gijs Tuinman hoog op de kandidatenlijst van BBB. Tuinman is een van de weinig militairen die bekroond is met de Militaire Willemsorde: ,,We zijn flabbergasted dat hij dit wil doen, zeer vereerd zijn en heel erg trots", zegt Van der Plas in een toelichting.

BBB-bemiddelaar

Tot tweemaal toe probeerde Keijzer al lijsttrekker te worden van het CDA. De eerste keer in 2012, waarin ze het aflegde tegen Sybrand Buma en in 2020 belandde ze op de derde plek na Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Nu wordt ze dus geen lijsttrekker, maar wel premierskandidaat van de BBB.

Een connectie met de BBB van Caroline van der Plas was er al. In april van dit jaar nam Keijzer een klus aan van de partij als ‘bemiddelaar’ rond het ‘kanaaldrama’ in Overijssel. Daar zijn vierhonderd woningen ernstig beschadigd geraakt bij het uitdiepen van kanaal Almelo-De Haandrik. Vrijdagochtend werd daarover het eindrapport gepresenteerd.

Volledig scherm © Getty Images

‘Hakken dragen’

Eerder maakte partijleider en lijsttrekker Caroline van der Plas al bekend dat ze zelf het hoogste ambt niet ziet zitten. Een gebrek aan ervaring en de nodige ontmoetingen met internationale regeringsleiders houden haar tegen. ,,Met alle respect voor die mensen - en met mijn Engels is niets mis - maar ik heb helemaal geen zin om nette kleren aan te moeten en de wereld over te vliegen”, aldus Van der Plas. ,,Dan moet ik hakken dragen, terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen. Het grijpt me allemaal een beetje naar de strot, om eerlijk te zijn.”

De voorlopige kandidatenlijst wordt op vrijdag 8 september gepresenteerd. In totaal hadden 520 kandidaten gesolliciteerd naar een plekje op de lijst voor de Tweede Kamer. Daarvan zijn er volgens BBB-bestuurder Jan Brok 160 op gesprek geweest. Tot 23 september kunnen de leden over de lijst stemmen. Zo lang de lijst nog niet definitief is, kan het bestuur nog kandidaten terugtrekken.

Volledig scherm Portret van Caroline van der Plas, lijstrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB). © ANP