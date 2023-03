BBB Zuid-Holland vraagt VVD’er Fred Teeven voor verkenning nieuwe coalitie

Net als in alle andere provincies kwam de BoerBurgerBeweging ook in Zuid-Holland als grote winnaar uit de bus. De partij kreeg 13,7 procent van de stemmen, iets meer dan de VVD met 12,9 procent. Daarmee krijgt BBB 9 zetels, gevolgd door de VVD met 8 zetels en GroenLinks met 6 zetels. Teeven stond tijdens de verkiezingen zelf op de kandidatenlijst van de VVD in Zuid-Holland, op plek 12.

Zaterdag heeft BBB Zuid-Holland alle gekozen fracties in de nieuw te benoemen Provinciale Staten uitgenodigd voor een eerste kennismaking en duiding van de verkiezingsuitslag. Aan het einde van de vergadering heeft BBB Zuid-Holland voorgesteld om Fred Teeven als verkenner aan de slag te laten gaan.

Teeven gaat onderzoeken of er voldoende basis is om een coalitie samen te stellen die op genoeg steun kan rekenen in de nieuwe Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Burgemeester van Waalwijk

Ook in Noord-Brabant is zaterdag een verkenner aangesteld die was voorgedragen door de BBB; de burgemeester van Waalwijk Sacha Ausems. Ausems is niet aangesloten bij een politieke partij. ,,Wij willen in een open proces de gesprekken voeren. Juist de neutrale positie van Ausems en haar bestuurlijke ervaring maken haar geschikt voor deze rol”, zegt John Frenken, BBB-fractievoorzitter in Noord-Brabant. De burgemeester laat zelf weten vereerd te zijn met de opdracht.

Ook in Noord-Brabant was BBB de grootste, met 11 zetels. Ook hier volgen de VVD (9 zetels) en GroenLinks (5 zetels). BBB wil in de verkenningsfase vooral ‘dat helder moet worden welke thema’s volgens de partijen in Provinciale Staten gevoelig liggen’. ,,De afgelopen jaren hebben namelijk geleerd dat ontwikkelingen en uitdaging zich in een steeds hoger tempo aan het opvolgen zijn”, aldus Frenken. Naar verwachting zullen de verkenningsgesprekken rond Pasen zijn afgerond.

Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is Ankie Broekers-Knol, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, gevraagd verkennende gesprekken te voeren. ,,Met Ankie Broekers-Knol hebben wij een verkenner met ruime ervaring in het openbaar bestuur waar wij het volste vertrouwen in hebben‘’, zegt BBB-lijsttrekker Ingrid de Sain.

In de provincies Groningen en Utrecht waren al verkenners gevonden die gaan bekijken welke coalities daar mogelijk zijn. In Groningen gaat het om burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier en in Utrecht om burgemeester Danny de Vries van Oudewater.

