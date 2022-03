Bestelde peiling als campagnewapen: ‘Zo wordt de horserace benadrukt’

Volt overweegt toch hoger beroep na ‘tik op vingers’ door rechter

De partij Volt overweegt toch in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, die woensdag oordeelde dat de partij het geschorste Kamerlid Nilüfer Gündoğan terug in de fractie moet nemen. Zij was uit de fractie gezet nadat er meldingen tegen haar waren gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de rechter heeft Volt ‘in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg bewandeld'.

10 maart