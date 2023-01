Bevriende penningmeesters Jonge Socialisten staken mogelijk ruim een ton in eigen zak: aangifte dreigt

financiële crisisDe Jonge Socialisten (JS), de jongerenafdeling van de PvdA, staat op de rand van de financiële afgrond door wanbeheer van twee bevriende penningmeesters. Inmiddels heeft partijvoorzitter Esther Mirjam Sent ingegrepen: de jongerenorganisatie is onder curatele gesteld en de PvdA heeft een deel van de schulden op zich genomen.

Dit meldt NRC die voor dit verhaal 26 mensen sprak. JS-voorzitter Bob den Ouden bevestigt de berichtgeving maar doet verder geen mededelingen. De JS telt 2000 leden. Het JS-bestuur heeft inmiddels in overleg met de moederpartij een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. Dat heeft in november 2022 al geconcludeerd dat de twee laatste penningmeesters de verdenking op zich hebben geladen ruim een ton in eigen zak te hebben gestoken.

Het PvdA-partijbestuur laat in een reactie weten: ,,We zijn geschrokken van de problemen binnen de JS. Wij steunen het huidige (nieuwe) JS bestuur in zijn aanpak om uit te zoeken wat er is gebeurd en om orde op zaken te stellen. Daarnaast is de controle op uitgaven en inkomsten binnen de JS verstevigd, zo lopen de betalingen van de JS op dit moment via de PvdA en is vanuit de PvdA een commissie aangewezen die het nieuwe JS bestuur adviseert.

M.K., penningmeester van september 2020 tot juni 2022, moet verantwoording afleggen voor 67.000 euro. JS overweegt aangifte te doen, omdat K. niet op tijd verantwoording heeft afgelegd over de boekhouding.

Een goede vriend van K. werd zijn opvolger. Deze B.S. wordt er door het bedrijfsrecherchebureau van verdacht 35.000 euro te hebben onttrokken aan de JS-kas, zonder duidelijk verhaal.

Inmiddels staat de JS er in een paar jaar tijd financieel beroerd voor: van een ruime kas van dik twee ton is verdampt tot een negatief saldo van 50 duizend euro. ,,De JS is een zelfstandige organisatie die een subsidierelatie onderhoudt met de PvdA,’’ zegt een woordvoerder van het partijbestuur.

‘Zuid-Europese penningmeesterstijl’

K. heeft in een toelichting aan NRC gezegd: ,,Mijn mantra was: meer uitgeven. Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstijl, ben niet van het calvinisme.’’ Hij stelt dat hij slachtoffer is van een persoonlijke afrekening door mensen die er een andere bestuursstijl op na houden. Hij ,,weet dat alles rechtmatig was en wil het ook verantwoorden. Maar het bestuur heeft me afgesloten van mijn mail, dus ik kán niet eens meer bij mijn bonnetjes.’’

JS-voorzitter Bob den Ouden geeft de penningmeesters nog een laatste kans om verantwoording af te leggen, anders volgt aangifte.