Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons en Denk-voorman Farid Azarkan stappen op

Simons meldt haar vertrek in een mail aan de leden. Ze is vooralsnog niet bereikbaar voor verdere toelichting.



Simons’ vertrek komt een week nadat bekend is dat haar partij Bij1 niet meer in de Amsterdamse gemeenteraad is vertegenwoordigd. Alle drie de raadsleden in de stad waar de partij begon, hebben inmiddels met ruzie de partij verlaten. Twee van hen klaagden vorige week in NRC over een ‘structureel onveilige werkomgeving’ binnen de partij, en stelden dat Simons als politiek leider daar te weinig tegen ondernam.



Ze zegt dat ze twee weken geleden na de val van het kabinet nog door wilde als lijsttrekker. Maar inmiddels is ze daar van terug gekomen na alle interne ruzie. ,,Ik moet me wapenen tegen onware frames”, zegt Simons tegen de Volkskrant. ,,Dat kan ik wel, maar ik wil het niet meer.” Daarnaast spelen gezondheidsklachten waar zij al langer mee kampt, een rol. Ze lijdt al langer aan reuma. ,,Dit besluit neem ik ook omwille van mijn welzijn. Ik zie uit naar rust.”



Het rommelt al veel langer binnen het links-radicale Bij1. Vorig jaar nog stapte een Amsterdams raadslid, Carla Kabamba, al op bij de partij, vanwege hoogoplopende ruzies. Zij sprak toen van intern racisme en verweet landelijk partijleider Sylvana Simons een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Amsterdam geldt als de basis voor de partij, waar Sylvana Simons in 2018 met de nieuwe partij een raadszetel veroverde.



Simons stapte in 2021 over naar de Tweede Kamer toen haar partij daar een zetel won bij de parlementsverkiezingen. Ze ijverde onder andere voor excuses voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte zei later dat hij zich onder andere door haar had laten overtuigen dat dat nodig was. Simons was ook lid van de enquêtecommissie naar de toeslagenaffaire die na de zomer zou beginnen met de openbare verhoren. De werkzaamheden van die commissie liepen al voor de val van het kabinet vertraging op, onder andere na kritiek van andere partijen dat Simons te veel bezig zou zijn om aan te tonen dat ambtenaren bij de Belastingdienst racistisch zijn.