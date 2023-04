Bijna hele oppositie zegt vertrouwen kabinet op, maar met hangen en wurgen houdt Rutte-IV stand

KIJK DEBAT LIVEBijna de gehele oppositie steunt een motie van wantrouwen tegen het gehele kabinet Rutte-IV, maar toch blijft het nog even aan. Dat coalitiepartners D66 en CDA tegenover elkaar staan in het stikstofbeleid, blijft een open wond.

Als D66-fractieleider Jan Paternotte in het Kamergebouw een oppositieleider tegenkomt, grapt hij: ,,Jullie zitten te stoken in een matig huwelijk.” Treffend: want ondanks een verhit debat en interne verdeeldheid blijft het kabinet zitten, maar van liefde is nog weinig sprake meer.

Na de Statenverkiezingen, een nederlaag voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, staat met name de stikstofaanpak ter discussie. D66 wil de uitstoot gehalveerd zien in 2030, zoals in het regeerakkoord staat. Maar CDA wil daar over ‘een paar maanden’ over heronderhandelen, een unieke parlementaire situatie. Want niemand weet: komen ze daar wel uit. En tja, is er tot die tijd nog wel sprake van één front?

Volgens premier Mark Rutte wel. ,,Deze partijen zijn het eens dat we tot stikstofreductie moeten komen.” Hij heeft er ‘alle vertrouwen in’ dat ze eruit komen. Want het jaartal van 2030 is al ‘wat poreuzer geworden’, zegt hij, omdat ook het advies van Johan Remkes was daar niet star aan vast te houden, maar eerst eens ijkmomenten te nemen in 2025 en 2028. ,,En heronderhandelen is altijd mogelijk.”

Dat die onzekerheid nog maanden kan duren, vindt Rutte geen probleem. ,,In de tussentijd gaan we gewoon door met beleid.” Sterker, Rutte durft te zeggen dat er wordt ‘versneld’. Zo zouden provincies al eerder een voorschot kunnen krijgen voor de kosten die ze voor stikstofreductie (gaan) maken.

CDA-leider Wopke Hoekstra hoorde het knikkend aan. Hij wil vooral dat er een start moet worden gemaakt met de stikstofreductie, benadrukt hij. ,,We zijn al een jaar aan het ouwehoeren en zijn niks dichterbij gekomen”, aldus Hoekstra. Hij wil nu eerst de plannen van de provincies en het landbouwakkoord afwachten. Maar daarna wil het CDA dus heronderhandelen over de stikstofdatum van 2030. Die Hij noemt die ‘onhoudbaar’ en ‘niet te dragen’ door het CDA. Dat is ‘geen gemakkelijke boodschap’ in de coalitieverhoudingen, erkent hij.

Tijd kopen

Toch klampen de fractieleiders van de regeringspartijen zich voorlopig aan elkaar vast, zonder zichzelf te verloochenen. Enerzijds willen ze begrip tonen voor het CDA en de wens te heronderhandelen. ,,Dat gaan we zien”, zei Jan Paternotte (D66) laconiek.

Anderzijds wordt ook wel duidelijk dat voor D66 én de VVD de stikstofdoelen (en het jaartal 2030) vooralsnog overeind staan. ,,Ik zie ook niet hoe je om het doel van 2030 heen zou kunnen”, aldus Paternotte. En ook VVD-fractieleider Sophie Hermans zit er gestaald in. Het is immers haar minister Van der Wal (stikstof, VVD) die tot nu de rug recht hield. Maar wat alle vier partijen wel delen is het gevoel dat tijd kopen wel prettig is. Geen van de coalitiepartners durft nieuwe verkiezingen aan.

Volledig scherm Premier Mark Rutte, Sigrid Kaag, minister van Financien, en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. © ANP

Motie van wantrouwen

De oppositie kreeg -hoe broos het huwelijk dan ook mag zijn- de coalitiepartners niet verder uiteengespeeld. Niet door gebrek aan ijver. ,,Meneer Rutte, regeer of stap op,”zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. En PVV’er Geert Wilders: ,,Waarom zit u hier eigenlijk nog?’ Dit kabinet verkeert in een vergaande staat van ontbinding.”

Een groot deel van de oppositie steunteen motie van wantrouwen tegen het kabinet Rutte-IV. De motie werd ingediend door GroenLinks-voorman Jesse Klaver en is daarnaast ondertekend door de PvdA, BBB, PVV, PvdD, DENK en partijloos Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook SP, Groep Van Haga en Volt zeggen voor de motie te zijn, maar zonder de coalitiepartijen behaalt de motie geen meerderheid. Dit is de eerste zo breed gesteunde motie van wantrouwen sinds het beruchte ‘functie elders’ debat op 1 april 2021.

Toch is de oppositie ook verdeeld. GroenLinks, PvdA en Volt steunen juist D66 om de hoogste versnelling aan te houden als het gaat om stikstofreductie. Terwijl SGP, JA21 en BBB het CDA juist willen dwingen om het tempo te vertragen.

Rutte wijkt hoe dan ook niet: zijn kabinet kan door, het stikstofbeleid evenzo. ,,Dit hoeft niet tot vertraging te leiden.”

