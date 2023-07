Bikker wil ChristenUnie leiden bij Tweede Kamerverkiezingen

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil lijsttrekker zijn van haar partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat zegt zij in een interview met Trouw. Of zij de ChristenUnie opnieuw deel ziet nemen aan een regeringscoalitie, wil zij nog niet zeggen. ,,Maar ik zit hier niet voor het pluche.”

Bikker nam het partijleiderschap in januari over van Gert-Jan Segers. Onder diens leiding stapte de ChristenUnie twee keer in een kabinet samen met VVD, D66 en CDA. Bikker staat nog steeds achter de keuze om deze samenwerking voort te zetten, maar is wel kritisch. ,,Het was een verstandshuwelijk. Dat zijn niet de beste huwelijken, blijkt maar weer.”

Het kabinet viel anderhalve week geleden omdat de partijen het niet eens konden worden over een hardere asielaanpak. Met name de VVD wilde meer doen om de instroom in te dammen, maar hun voorstel om het recht op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen te beperken ging de ChristenUnie veel te ver.

De ChristenUnie zal op landelijk niveau in geen geval gaan samenwerken met de PVV of Forum voor Democratie. ,,Het is niet aan de orde dat ik met zulke partijen in een coalitie ga zitten”, zegt Bikker. Zij sprak er al eerder haar ongemak over uit dat haar partijgenoten in Flevoland samen met de PVV in het provinciebestuur zijn gestapt.

Vorige week vrijdag liet Carola Schouten weten niet terug te keren in de landelijke politiek als er een nieuw kabinet is aangetreden. Diezelfde dag kondigde ook demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (62) aan dat hij geen nieuwe kabinetsperiode overweegt.

Na de val van het kabinet kondigden vorige week meer prominente politici hun vertrek uit de politiek aan. Zo verlaat demissionair premier Mark Rutte niet alleen het Torentje maar ook het Binnenhof. Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) stelt zich niet verkiesbaar bij de komende verkiezingen en ook huidig CDA-leider Wopke Hoekstra kondigde aan niet beschikbaar te zijn, net als zijn collega Hugo de Jonge.