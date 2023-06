BN'ers boos: miljarden euro's niet naar Afrika, maar naar asielopvang in Nederland

Met video'sBN’ers, religieuze leiders en ontwikkelingswerkers zijn eensgezind: miljarden die bestemd waren voor hulp aan Afrika nu gebruiken om de asielcrisis in Nederland te betalen is ‘immoreel’. Toch is dat precies hoe het kabinet de stijgende opvangkosten gaat betalen. Ook in de Tweede Kamer groeit het verzet.

Het eerste jaar dat asielzoekers worden opgevangen mag betaald worden uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zo werd in de jaren 80 internationaal afgesproken. Door de huidige hoge instroom is er niet genoeg plek in reguliere asielzoekerscentra (azc) en moeten noodopvangplekken worden opgetuigd. Die zijn duurder, waardoor de kosten hard stijgen. De komende jaren gaat daarom naar verwachting zo’n 3,5 miljard euro ontwikkelingsgeld naar de asielopvang in Nederland.

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, vindt dat ‘moreel niet uit te leggen’ en ook niet logisch. Zijn organisatie verleent (deels met overheidsgeld) noodhulp en zet ontwikkelingsprojecten over heel de wereld op. ,,Als we vluchtelingen vragen waarom ze uit een vluchtelingenkamp alsnog zijn doorgereisd naar Europa zeggen ze vaak: omdat er geen onderwijs voor onze kinderen was. En dan ga je nu bezuinigen op geld waarmee onderwijs wordt gegeven in vluchtelingenkampen? Terwijl je wilt dat er minder mensen naar Europa komen?”

Wie of wat is Giro 555 eigenlijk? En waar gaat het geld heen dat je tijdens zo’n actiedag doneert? (video):

In de Tweede Kamer groeit het ongemak, óók bij de coalitiepartijen. ,,Het is heel moeilijk te verteren dat dit ten koste gaat van de allerarmsten en de aanpak van de grondoorzaken van migratie”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Om te voorkomen dat mensen weg willen, zegt ze, moet het kabinet juist méér investeren in ontwikkelingssamenwerking.

Voorjaarsnota

ChristenUnie hoopt donderdag bij het debat over de voorjaarsnota de bezuiniging voor komend jaar ‘ongedaan te maken of te verzachten’ door geld dat gereserveerd is voor latere jaren alvast naar voren te halen. D66, CDA en ChristenUnie pleitten in maart al voor een maximum aan hoeveel ontwikkelingsgeld naar asielopvang in Nederland gaat. De drie coalitiepartners willen ook noodhulp uitsluiten.

GroenLinks wil helemaal van de koppeling tussen asielopvang en ontwikkelingsgeld af, zegt Kamerlid Tom van der Lee. ,,Ontwikkelingssamenwerking krijgt telkens de rekening gepresenteerd. Het is echt niet te verkroppen dat ontwikkelingsgeld nu in Nederland wordt besteed.”

Volledig scherm Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft de komende jaren minder geld voor ontwikkelingshulp. © ANP/Robin Utrecht

Dat vindt VVD-Kamerlid Jan Klink echter een ‘gekke discussie’. ,,Dit is een internationale afspraak, daarin kun je niet selectief shoppen: de ene afspraak doen we niet, de andere wel.” Hij wijst erop dat er deze regeerperiode meer geld voor ontwikkelingssamenwerking is bijgekomen. Dat nu méér van dat budget naar asielopvang gaat, is volgens hem ‘des te meer reden’ om asielmigratie in te perken. ,,Dan hou je meer geld over voor ontwikkelingshulp.”

BN’ers

Het verzet tegen het kabinetsplan laat zich steeds breder horen. Via branchevereniging Partos riepen tachtig directeuren van ontwikkelingsorganisaties het kabinet op om geen geld voor asielopvang uit de pot voor ontwikkelingshulp te halen. De vereniging gooide er vorige week nog een video tegenaan met een trits BN’ers, onder meer presentator Dieuwertje Blok en Studio Sport-verslaggever Jeroen Stekelenburg, die zich ook tegen het plan keren.

Bekijk hier de video van Partos:

De leiders van 24 religieuze organisaties deden dat vorige maand ook al. Onder meer de Raad van Kerken, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Humanistisch Verbond noemen het ontwikkelingsgeld inzetten om asielopvang te betalen ‘immoreel’.

Volgens Kraan van Save the Children moet ‘juist nu’ geïnvesteerd worden in ontwikkelingssamenwerking. ,,We proberen kwetsbare mensen in, bijvoorbeeld, Afrika economisch zelfredzaam te maken. Die hulp kan er voor zorgen dat de impact van de vluchtelingenstroom naar Europa minder wordt.”

Betrouwbare partner

Maar minder ontwikkelingshulp leidt niet per definitie tot meer migratie, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Toch vindt ze de bezuiniging ‘niet handig’. ,,Nederland is een voorstander van vluchtelingenopvang in de regio, in landen als Turkije en Libanon. Dan moeten die landen je als een betrouwbare partner zien die blijft investeren. Ik begrijp dat de asielopvang in Nederland veel geld kost, maar dit gaat ook over je geloofwaardigheid in de wereld.”

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking, VVD) noemt het ‘wrang’ dat tot een kwart van haar totale budget voor ontwikkelingshulp in arme landen naar de opvang van asielzoekers in óns land gaat. Van het geld waarmee Schreinemacher misschien wel waterputten wilde slaan om mensen in Afrika uitzicht te geven op een betere toekomst, wordt nu bij wijze van spreken sanitair in Ter Apel betaald. ,,Dat valt me ook zwaar. Mijn inzet voor ontwikkelingshulp blijft hetzelfde, maar we zullen het met minder geld moeten doen.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: