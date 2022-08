CDA laat pijler stikstofplan los: ‘2030 is niet heilig’

Regeringspartij CDA vindt dat het verminderen van de stikstofuitstoot niet per se volledig in 2030 moet worden gehaald, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Dat zegt CDA-leider Wopke Hoekstra vandaag in een interview met deze nieuwssite. Daarmee zet Hoekstra de politieke samenwerking van VVD, D66, CDA en ChristenUnie onder druk. Vooral D66 hecht zwaar aan de afspraken.