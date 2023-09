CDA: meer kinderbijslag, hoger kindgebonden budget en flexibel ‘oppasverlof’ voor opa en oma

CDA wil stikstofdoelen in 2035 halen, rekeningrijden niet in de regio

Het CDA is geen ‘boerenpartij’ zegt de nieuwe partijleider, maar houdt wel oog voor de belangen van agrariërs. Na een jaar lang emmeren over de vervroegde deadline van 2030 neemt het CDA daar nu ook zwart op wit afscheid van: de reductiedoelen moeten pas in 2035 gehaald worden, ook wil de partij af van de onwerkbare ‘kritische depositiewaarde’ (kdw). De kdw moet vervangen worden door een alternatief dat beter en eerlijker berekent hoeveel stikstof ergens neerdaalt.

Als vanouds kijkt het CDA met een speciaal oog naar de regio: de invoer van rekeningrijden moet op het platteland geschrapt worden, vindt de partij. ,,Wie op het platteland woont heeft minder alternatieven voor de auto dan iemand in de stad. We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden op het platteland.” Wat verder opvalt in het programma: het CDA is tegen de wolf (‘daarvoor is geen plek in Nederland’), ook moeten gemeenten middelen krijgen om fastfoodrestaurants makkelijker te weren, moet er een ‘hasj-heffing’ (belasting voor coffeeshops) komen naar Duits voorbeeld. Ook de erf- en schenkbelasting moet omhoog.