CDA’er Boswijk sneert: ‘D66-Kamerlid Tjeerd de Groot was de beste campagneleider voor BBB’

De grootste pijn is voor het CDA. ,,Ik sta hier met een kater, en dat als geheelonthouder’’, zegt Kamerlid Derk Boswijk. Hij kan het niet laten een sneer uit te delen naar coalitiepartner D66, dat in de persoon van Kamerlid Tjeerd de Groot hamert op halvering van de veestapel. En dat pleidooi heeft mensen op het platteland gemotiveerd om te gaan stemmen, denkt Boswijk: ,,Tjeerd de Groot is de grootste campagneleider geweest voor BBB.”



Volgens Boswijk gaat het kiezers echter niet alleen om stikstof: veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de Haagse politiek, ziet hij. ,,Wat gaat er schuil achter omgekeerde vlaggen? Dat zijn niet alleen idioten die asbest op de snelweg gooien. Daar moeten we naar luisteren. We moeten de zorgen die er zijn echt serieus te nemen.’’ Hij verwacht overigens geen debat over de positie van partijleider Wopke Hoekstra.

‘BBB was als een stofzuiger’

BBB-leider Caroline van der Plas, de vrouw met de hamer, heeft flink huisgehouden in het politieke landschap, erkennen alle campagneleiders. Ze had het momentum, analyseert VVD’er Thierry Aartsen. ,,BBB heeft als een stofzuiger iedereen opgezogen, alle partijen staan in het rood.’’ Volgens CDA’er Boswijk heeft ze knap de emotie verwoord die in het land leeft. ,,Mensen herkennen zich daarin. Maar hoe ga je dat omzetten in voorstellen en resultaten?’’



D66 heeft er geen spijt van de confrontatie te hebben gezocht met een partij ‘die nog tien jaar wilde pappen en nathouden', stelt campagneleider Hanneke van der Werf: ,,.Er is een politiek talent de Kamer binnengekomen die de stikstofdiscussie op scherp heeft gezet. Als we daar niet tegenin waren gegaan, hadden we hier niet met zes zetels gestaan.’’



Over haar eigen partij is ze tevreden: ,,Na coalitie deelname ging het met D66 vaak niet goed. Nu is het stabiel.’’



Ook Aartsen houdt de moed erin. ,,We mogen niet ontevreden zijn met het beperkte verlies. Het was geen fantastisch jaar voor de VVD met stikstof en de asielcrisis. Maar alle partijen hebben verloren.’’



VVD en D66 voorzien geen nieuwe versnelde Tweede Kamerverkiezingen door de politieke aardverschuiving. VVD-campagneleider Thierry Aartsen: ,,Ik mag toch hopen dat dat niet gebeurt.’’ Ook D66-campagneleider verwacht dat niet. CDA’er Boswijk: ,,Dat zou niet goed zijn voor de stabiliteit van ons land.’’

Fusie linkse wolk?

De campagneleiders van de ‘linkse wolk’ zijn in hun nopjes. ,,Zeer tevreden’’, zei GroenLinkser Laura Vissenberg. PvdA’er Esther-Mirjam Sent: ,,Wij zijn blij met de lichte plus. Wat we zelf zien, is dat we de lijn omhoog teruggevonden hebben. De combinatie met GroenLinks is negentien procent.’’

Is hiermee de fusie een stapje dichterbij? Vissenberg kijkt heel tevreden terug op de samenwerking. ,,We zijn vastberaden daarmee verder te gaan maar in welke vorm?’’ Sent kondigt aan dat er een ledenreferendum komt waarbij alle opties op tafel liggen. ,,Op ons volgende congres in 2024 is er meer duidelijkheid.’’

Kaag niet bij VI

Echt gamechangers die de uitslag beïnvloeden waren er niet. Alleen Thierry Aartsen meent dat het optreden van Mark Rutte bij VI invloed had gehad. ,,Toch de best bekeken talkshow van Nederland. Dat was niet makkelijk voor Mark, hij kreeg veel naar zijn hoofd. Rutte durft dat gesprek aan met de kiezers.’’

Voor D66 was het geen optie dat Sigrid Kaag bij VI aan tafel was gaan zitten. Van der Werf: ,,Het moet wel bij je passen.‘’

