Chagrijn in coalitie over handelen minister: ‘Of hij geeft ons dikke middelvinger of hij snapt het niet’

gaswinning Oud-minister Verhagen: De ernst van ‘Groningen’ drong maar niet door in Den Haag

Dat de gasboringen in Groningen een gevaar vormden voor de veiligheid van de bewoners in het gebied, drong ook na de zware aardbeving in Huizinge in 2012 niet door tot Den Haag. Volgens toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) is dat achteraf ‘onbegrijpelijk'.

2 september